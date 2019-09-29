Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ компенсаций пострадавшим от ЧС

Закон вступает в силу со дня опубликования и будет касаться выплат, полученных россиянами после 1 января 2019 года.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении от налогов на доходы физлиц (НДФЛ) компенсаций, полученных россиянами в ходе стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций. Текст документа опубликовали на официальном портале правовой информации.

В соответствии с инициативой, от НДФЛ освобождаются пострадавшие в результате террористических актов, стихийных бедствий и других аналогичных ситуаций. Данное условие относится и к членам их семей.

Вместе с тем в рамках закона в число не облагаемых НДФЛ доходов также включаются средства, полученные за наём жилых помещений от физлиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций на территории РФ.

Закон вступает в силу со дня опубликования и будет касаться выплат, полученных россиянами после 1 января 2019 года.