ВСУ проведут ракетные стрельбы над Чёрным морем

3 и 4 октября на полигоне в Одесской области украинские военные проведут ракетные стрельбы над Чёрным морем, сообщает пресс-служба ВСУ страны.

Уточняется, что в этот период будет ограничен доступ к мысам Калфа, Ледники и части морской косы рядом с населённым пунктом Лебедёвка.

— Этот район в Одесской области уже традиционный, именно здесь происходили ракетные стрельбы из комплексов "Ольха" и "Нептун" на предыдущих этапах испытания, — говорится в сообщении.

Напомним, 27 сентября на Чукотке Тихоокеанский флот ВМФ России впервые запустил сверхзвуковую крылатую ракету "Оникс". Испытание прошло успешно.