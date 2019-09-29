Демократы США хотят добиться публикации разговоров Трампа с Путиным

Представители партии говорят, что это продиктовано "обеспечением национальной безопасности".

Члены Демократической партии США в палате представителей будут добиваться публикации разговоров главы Белого дома Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил председатель комитета по разведке нижней палаты американского конгресса Адам Шифф.

— Главная потребность здесь — это обеспечить национальную безопасность Соединённых Штатов и посмотреть, подрывал ли нашу безопасность президент в разговорах и с другими мировыми лидерами, в частности с Путиным, чтобы, как он думал, извлечь личную выгоду для своей кампании, — заявил Шифф в эфире телеканала NBC.

При этом он отметил, что если записи хранятся в секретной компьютерной системе, то демократы будут пытаться выяснить их содержание.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил надежду , что РФ и США не дойдут до публикации разговоров своих лидеров.

Напомним, 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму переговоров Трампа и главы Украины Владимира Зеленского после того, как в Конгрессе США инициировали процедуру импичмента. Якобы глава Белого дома злоупотребил своим служебным положением и в разговоре пообещал помощь Украине, если там изучат бизнес-интересы Джо Байдена.