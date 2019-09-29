Началась уборка "счастливой" кукурузы, на которую сел А321 — видео с дрона

При этом несколько початков будут высушены и подарены всем членам экипажа воздушного судна на память.

Фермеры приступили к уборке той самой "счастливой" кукурузы, которая смягчила экстренную посадку самолёта "Уральских авиалиний" 15 августа.

— Мы встречались с пилотами и с экипажем данного корабля, также встречались с пассажирами. Все передают слова благодарности, все рады удачно случившемуся, — рассказал директор раменского отделения "Русмолоко" Сергей Должников.

Он добавил, что и для всего экипажа обязательно оставят кукурузу: каждый из них получит по початку. "Сувениры" планируется высушить и вручить в следующем году.

Сам фермер тоже получил подарки от экипажа — КВС Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин встретились с Должниковым и подарили ему на память модель самолёта с автографами.

Напомним, 15 августа авиалайнер А321 "Уральских авиалиний", вылетевший из Жуковского в Симферополь, совершил экстренную посадку прямо на кукурузное поле. У самолёта отказали сразу два двигателя из-за попадания в них чаек. Благодаря пилотам и членам экипажа выжили все 226 пассажиров. Пилотам присвоили звание Героя России, а на днях экипаж получил квартиры.