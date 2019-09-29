ВВС Турции сбили беспилотник, нарушивший воздушное пространство со стороны Сирии

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Фото © Twitter/@TurkishAF_

ВВС Турции сбили беспилотник, который шесть раз нарушил воздушное пространство со стороны Сирии, сообщает в "Твиттере" Министерство обороны страны.

— Беспилотный летательный аппарат, который 28 сентября 2019 года нарушил наше воздушное пространство со стороны сирийской границы шесть раз и принадлежность которого пока не установлена, был сбит двумя истребителями F-16, вылетевшими с [базы] Инджирлик, — говорится в сообщении.

Принадлежность беспилотника пока не известна.

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