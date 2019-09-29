ВВС Турции сбили беспилотник, нарушивший воздушное пространство со стороны Сирии

28 Eylül 2019 tarihinde Suriye sınırında hava sahamızı 6 kez ihlal eden ve kime ait olduğu henüz belirlenemeyen İnsansız Hava Aracı (İHA), İncirlik’ten kalkan iki adet F-16 uçağımız tarafından vurularak düşürüldü.https://t.co/ijkgVajAMt#MSB #TSK @tcsavunma pic.twitter.com/pxh8tX4NYj— 🇹🇷Türk Silahlı Kuvvetleri | Turkish Armed Forces (@TurkishAF_) 29 сентября 2019 г.
ВВС Турции сбили беспилотник, который шесть раз нарушил воздушное пространство со стороны Сирии, сообщает в "Твиттере" Министерство обороны страны.
— Беспилотный летательный аппарат, который 28 сентября 2019 года нарушил наше воздушное пространство со стороны сирийской границы шесть раз и принадлежность которого пока не установлена, был сбит двумя истребителями F-16, вылетевшими с [базы] Инджирлик, — говорится в сообщении.
Принадлежность беспилотника пока не известна.
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