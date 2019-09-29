Под Одессой мальчик случайно застрелил друга из ружья

В Одесской области 12-летний мальчик застрелил своего знакомого из ружья. Об этом сообщает информационное агентство УНИАН.

Инцидент произошёл в одном из сёл Беляевского района. Согласно предварительной информации, 15-летний юноша находился в гостях у своего 12-летнего знакомого. Мальчик решил похвастаться охотничьим ружьём своего деда, взял его в руки, а оно внезапно выстрелило.

Подросток получил ранение в область груди. От полученной травмы он скончался.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали и обстоятельств происшествия, решается вопрос о возбуждении дела.