Все желающие смогут отправить своё имя на Марс в 2020 году

56

Фото © Flickr / Stuart Rankin

Но необходимо поторопиться, приём заявок заканчивается на сайте NASA в понедельник, 30 сентября, в 23:59 по времени Вашингтона.

В NASA напомнили, что все желающие могут подать заявки на то, чтобы их имя было доставлено на Марс на специальном микрочипе в 2020 году. Но стоит поторопиться — приём заявок заканчивается в 23:59 30 сентября по времени Вашингтона.

Чтобы увековечить себя на Красной планете, надо указать имя, фамилию, страну, почтовый индекс и электронный адрес в регистрационной форме на сайте NASA. Затем появится "посадочный талон", который можно распечатать.

Данные нанесут на кремниевый микрочип и доставят на корабль "Марсоход-2020", который отправится в космос в следующем году.

Это уже третья акция по отправке имён землян на Марс. Первый кремниевый микрочип был установлен на корабле в 2015 году. Тогда в акции приняло участие 827 тысяч человек. Во второй раз, в 2018-м, более 60 тысяч россиян зарегистрировали свои имена для полёта марсохода.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×