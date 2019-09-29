Все желающие смогут отправить своё имя на Марс в 2020 году

Но необходимо поторопиться, приём заявок заканчивается на сайте NASA в понедельник, 30 сентября, в 23:59 по времени Вашингтона.

В NASA напомнили, что все желающие могут подать заявки на то, чтобы их имя было доставлено на Марс на специальном микрочипе в 2020 году. Но стоит поторопиться — приём заявок заканчивается в 23:59 30 сентября по времени Вашингтона.

🔴 We're taking names. And sending them to Mars.



Submit your name to be etched onto a microchip that will ride on our #Mars2020 rover! The mission launches next summer, but get your boarding pass TODAY: https://t.co/mX7bZ5Ev6g. You have until 11:59pm ET on Sept. 30 to sign up. pic.twitter.com/0Fo7er2g5e — NASA (@NASA) 28 сентября 2019 г.

Чтобы увековечить себя на Красной планете, надо указать имя, фамилию, страну, почтовый индекс и электронный адрес в регистрационной форме на сайте NASA. Затем появится "посадочный талон", который можно распечатать.

Данные нанесут на кремниевый микрочип и доставят на корабль "Марсоход-2020", который отправится в космос в следующем году.

Это уже третья акция по отправке имён землян на Марс. Первый кремниевый микрочип был установлен на корабле в 2015 году. Тогда в акции приняло участие 827 тысяч человек. Во второй раз, в 2018-м, более 60 тысяч россиян зарегистрировали свои имена для полёта марсохода.