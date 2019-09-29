Зеленский пропустил акции памяти в Бабьем Яре, но приехал туда в частном порядке

29 сентября президент Украины Владимир Зеленский посетил в частном порядке мемориальный комплекс Бабий Яр и почтил память жертв трагедии, сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

— Президент Украины Владимир Зеленский сегодня по не известным причинам пропустил официальные мероприятия памяти жертв трагедии в Бабьем Яре в Киеве. Впоследствии он приехал с охраной к мемориалу в частном порядке. На фото, которое предоставила пресс-служба президента, видно, что он привёз к мемориалу красные розы. Был в чёрных очках, — сообщает источник.

Во время Великой Отечественной войны в Бабе Яре фашисты и их пособники расстреляли несколько тысяч человек, среди них оказались советские военнопленные, цыгане и евреи.