Путин освободил студентов и аспирантов от НДФЛ при получении матпомощи

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении материальной помощи. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее те средства, которые вузы и колледжи выделяли на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, подлежали обложению НДФЛ. Теперь же студентов, аспирантов, адъюнктов, ординаторов и ассистентов-стажёров освобождают от уплаты налога с матпомощи, не превышающей четырёх тысяч рублей за налоговый период (календарный год).

Документ вступит в силу с 1 января 2020 года.