Киркоров рассказал, как ему удалось похудеть на 30 кг

Артист отказался от сладкого и газированных напитков и практикует кратковременное голодание продолжительностью в 16–18 часов.

Филипп Киркоров рассказал, что эффективно худеть — уже на 30 килограммов — ему помогает строгая диета. Своим секретом он поделился в эфире телеканала НТВ.

В ответ на вопрос о том, как ему удаётся оставаться в форме, певец завил, что придерживается диеты балерины Майи Плисецкой.

— Не жрать. Это диета Майи Плисецкой, — заявил король российской эстрады.

Он добавил, что отказался от сладкого и газированных напитков и практикует кратковременное голодание продолжительностью в 16–18 часов. Киркоров признался, что, так как он не может позволить себе "заесть" стресс, на помощь ему приходит шопинг.

К началу лета артист похудел на 12 килограммов, а к осени сбросил все 30. Несмотря на его слова о диете, певца заподозрили в лукавстве, ведь резкий сброс веса отражается на коже. Однако певец, услышав вопрос о липосакции, лишь отшутился.