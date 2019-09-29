В ДНР заявили о гибели ополченца при обстреле ВСУ

Инцидент произошёл в районе посёлка Озеряновки, здесь регулярно происходит нарушение перемирия и режима прекращения огня.

ВС Украины обстреляли посёлок Озеряновку в подконтрольной ДНР Горловке. В результате инцидента погиб один ополченец. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР Олег Никитин.

Обстрел вёлся из 82-мм миномётов, автоматических гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов.

— С прискорбием сообщаем о гибели защитника нашей республики, который ценой своей жизни защитил мирных жителей посёлка, оказывая помощь по их укрытию в безопасном месте от внезапно начавшегося обстрела, — отмечается в сообщении.

Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 км от Донецка, в регионе регулярно происходят обстрелы. Представители НМ ДНР призвали международных наблюдателей СММ ОБСЕ вмешаться в ситуацию и призвать украинских силовиков к немедленному установлению режима прекращения огня.