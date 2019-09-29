Партия Курца победила на выборах в Австрии с результатом 38,4% голосов

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Фото © Twitter / Sebastian Kurz

Консервативная Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем победила на выборах в парламент с результатом 38,4% голосов, сообщает Министерство внутренних дел республики, отвечающее за проведение выборов.

Социал-демократическая партия оказалась на втором месте, набрав 21,5% голосов, на третьем — Австрийская партия свободы (17,3%). В настоящее время ещё не учтены досрочно поданные голоса.

Курц рассказал, что не ожидал столь высокого результата, хоть и надеялся на победу в выборах. Он поблагодарил в своём аккаунте в "Твиттере" всех проголосовавших.

Глава АНП также выразил готовность сотрудничать со всеми партиями, представленными в парламенте.

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