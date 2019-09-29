В Венесуэле сообщили о 54 случаях вторжения американских самолётов

Самолёты США 54 раза вторгались в зону ответственности авиадиспетчеров Венесуэлы, об этом заявил глава Стратегического оперативного командования Вооружённых сил Венесуэлы Ремихио Себальос.

В ходе выступления, которое транслировалось в "Tвиттере", он заявил, что за последние 30 дней были зафиксированы неоднократные случаи разведки со стороны Соединённых Штатов в районе аэропорта Майкетия и в других зонах.

Факты несанкционированного вторжения были замечены радарами ВС в ходе военных учений, которые проходили в стране с 10 до 28 сентября.

Ранее Вооружённые силы Венесуэлы неоднократно заявляли о нарушении границ и правил полётов со стороны США.