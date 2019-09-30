При пожаре на ферме в Новосибирской области погибло 154 телёнка

На ферме в Новосибирской области при пожаре погибло более 150 животных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России.

Инцидент произошёл в селе Новоспасск. От пожара на животноводческой ферме погибло 154 телёнка. Огнём было уничтожено здание фермы площадью 1200 квадратных метров.

Среди сотрудников фермы никто не пострадал. По предварительным данным, причиной возгорания послужила неправильная эксплуатация электрического оборудования.

В данный момент специалисты устанавливают размер материального ущерба.