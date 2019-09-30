Захарова рассказала, почему Лавров всё же посетил США на фоне скандала с визами

Представитель МИД ответила на вопрос, не было ли у министра иностранных дел соблазна развернуть самолёт над Атлантикой и отменить визит в ООН.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в программе "Большая игра", почему министр иностранных дел Сергей Лавров всё же отправился в США, несмотря на скандал с невыдачей виз для части российской делегации.

Она ответила на вопрос, не было ли у главы Министерства иностранных дел РФ искушения развернуть самолёт над Атлантикой и отказаться от визита в Соединённые Штаты, как это сделал в своё время бывший глава ведомства Евгений Примаков.

— На тот момент, когда развороты над Атлантикой имели место, была совершенно иная ситуация. Сейчас задачи совершенно иные, как раз минимизировать тот ущерб, на который рассчитывали те люди, которые попытались остановить российскую делегацию. Зачем же нам было им подыгрывать, — заявила Захарова.

Ранее Сергей Лавров обсудил в ООН ситуацию с невыдачей виз для части делегатов, президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео отметили, что они не имеют отношения к данному инциденту.