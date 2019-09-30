Франция подтвердила присутствие 80 лидеров стран мира на похоронах Жака Ширака

На церемонию прощания прибудут видные деятели эпохи экс-президента, главы государств и известные политики.

На церемонию прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком в Париж прибудут 80 иностранных лидеров, сообщило в воскресенье, 29 сентября, агентство France Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

В Париж прибудут президенты России и Италии — Владимир Путин и Серджо Маттарелла. В минувшую пятницу о своём присутствии заявили лидеры Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Грузии — Саломе Зурабишвили и Конго — Дени Сассу-Нгессо.

Церемонию также посетят глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, бельгийский премьер Шарль Мишель, премьер-министр Ливана Саад Харири, глава правительства Венгии Виктор Орбан и князь Монако Альбер II, король Иордании Абдалла II и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

Прощание с Жаком Шираком состоится в понедельник, 30 сентября, в соборе Сен-Сюльпис. Там будут присутствовать родные и близкие экс-президента, а также нынешний лидер Франции Эмманюэль Макрон и бывшие главы государства Николя Саркози, Франсуа Олланд и Валери Жискар д'Эстен.

В Париж прибудут видные политики эпохи президентства Ширака — бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, бывший глава правительства Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро, бывший президент США Билл Клинтон и бывший глава Афганистана Хамид Карзай.

Понедельник в стране объявлен днём национального траура, на государственных учреждениях приспустят флаги.

Напомним, Жак Ширак скончался 26 сентября в возрасте 86 лет. В воскресенье сотни французов простились с бывшим главой государства в Доме инвалидов в Париже.