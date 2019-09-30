Для подавления бунта мигрантов на греческом Лесбосе отправили спецназ

В результате различных беспорядков пострадало пять человек, все они госпитализированы.

На греческом острове Лесбос, где располагается центр приёма и идентификации мигрантов "Мориа", ситуация вышла из-под контроля после бунта беженцев. Для установления порядка на острове из Афин направлен спецназ полиции. Об этом сообщает греческий телеканал Alpha.

— Ситуация очень тяжёлая, мы все в опасности... Ситуация, к сожалению, выходит из-под контроля. Мы находимся за воротами и пытаемся связаться, чтобы успокоить людей и предотвратить восстание мигрантов, — цитирует мэра Митилини Эвстратиоса Кителиса телеканал Alpha.

В лагере для беженцев на данный момент находится 12,5 тысячи человек, хотя рассчитан он всего на три тысячи.

Мигранты подняли восстание 29 сентября. Они подожгли один из контейнеров для жилья в надежде, что их быстрее переселят из лагеря на континентальную часть страны. Когда для тушения огня приехали пожарные, мигранты набросились на них и разбили им две машины. Специалисты экстренной службы были вынуждены уехать из лагеря и тушить пожар с расстояния.

В общей сложности в пункте временного размещения сгорело семь или восемь жилых контейнеров. В пожаре, по предварительным данным, погибло два человека — женщина и ребёнок.

Беженцы пытались освободить заключённых за различные преступления собратьев. В итоге произошло несколько столкновений с органами правопорядка. Полиции даже пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Впоследствии столкновения начались между разными группами мигрантов, в том числе из-за национальных и религиозных распрей. Тысячи семей бежали из лагеря.

Отмечается, что к настоящему времени огонь ликвидирован, а вот восстание мигрантов продолжается. В результате различных беспорядков пострадало пять человек, все они госпитализированы.