В России ликвидировали все лесные пожары

На территории России ликвидированы все лесные пожары, сообщает Авиалесоохрана.

Информация об этом поступила в полночь 30 сентября. В минувшие сутки пожарные тушили один очаг возгорания на одном гектаре.

Напомним, летом 2019 года регионы Сибири охватили мощные лесные пожары. Режим ЧС был введён в Иркутской области, Якутии, Красноярском крае и двух районах Бурятии. Особый противопожарный режим введён в 42 регионах. Лайф разбирался, почему горели леса Сибири.