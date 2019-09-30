Российская армия планирует принять на вооружение электромобили

Российские Сухопутные войска рассматривают возможность взять на вооружение электромобили, об этом рассказал в интервью газете "Красная звезда" главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.
— Прорабатывается вопрос использования в образцах вооружения гибридных силовых установок с электрическими трансмиссиями с использованием накопителей энергии высокой ёмкости, уже получен определённый задел в этом направлении, — сообщил он.
Такие технические решения позволят увеличить энергетику машин, расширить возможности вооружения и новых средств защиты.
За счёт движения на электрической тяге автомобили смогут бесшумно передвигаться к позициям противника, подчеркнул Салюков. Он также отметил, что у российской армии уже есть некоторый опыт в этом направлении.
Ранее Салюков сообщил, что на вооружение Сухопутных войск поступили модернизированные танки Т-90М.
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