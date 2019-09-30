Майк Помпео поддержал санкции Евросоюза против Венесуэлы

Государственный секретарь США Майк Помпео выразил поддержку новым санкциям ЕС против семи сотрудников сил безопасности и разведки Венесуэлы. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере".

— Мы должны продолжать усиливать давление на Мадуро и его приближённых, чтобы освободить Венесуэлу от кошмара, который они навязали своему народу, — пишет Помпео.

Ранее сообщалось, что США расширили список санкций против Венесуэлы, включив в него ещё трёх физических лиц и 16 компаний. Их обвиняют в поддержке режима Мадуро, который США не признаёт.

Напомним, в Венесуэле идёт противостояние легитимной власти в лице президента Николаса Мадуро и оппозиционного политика Хуана Гуайдо, который объявил себя "временным главой государства". Президентство последнего признали США, Канада, Гватемала и ряд других стран.