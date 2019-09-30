СМИ: советники предложат Трампу стратегию реагирования на угрозу импичмента

По заявлению осведомлённых источников, Белый дом признал, что президенту США необходимы скоординированные юридические, политические и общественные действия.

Ведущие советники Белого дома планируют представить президенту Дональду Трампу всестороннюю стратегию реагирования на растущую угрозу импичмента, сообщило издание NBC со ссылкой на осведомлённые источники.

Согласно заявлению лиц, знакомых с этим вопросом, исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвейни и юрисконсульт Пэт Чиполлоне будут среди тех, кто представит президенту план действий по быстрому реагированию. Советники уже отрабатывали возможную стратегию во время процедуры импичмента бывшего президента США Билла Клинтона.

По информации источников, в Белом доме признали, что для оказания помощи государственному лидеру необходимы скоординированные юридические, политические и общественные действия.

Напомним, 25 сентября Конгресс объявил о начале процедуры импичмента Трампа. Поводом стали подозрения, что он злоупотребил служебным положением, якобы пообещав помощь Украине в обмен на разбирательства по поводу дела Джо Байдена и его сына, их бизнес-интересов в Незалежной. Дело в том, что Байден является потенциальным соперником Трампа на грядущих выборах президента в 2020 году.