Путин подписал закон об увеличении винных акцизов

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об увеличении акцизов на вина с 2020 по 2022 год. Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации.

Согласно этим данным, в 2020 году винный акциз составит 31 рубль за один литр, в 2021-м — 32 рубля за литр, а в 2022-м — 33 рубля за литр. А вот акцизы на игристые вина будут ещё выше: 40 рублей за литр — в 2020-м, 41 рубль — в 2021-м и 43 рубля — в 2022 году.

При этом к подакцизным товарам относят ещё виноматериалы и виноград, который используют для производства различных спиртных напитков. Акциз на виноград в 2020 году будет составлять 30 рублей за одну тонну, в 2021-м — 31 рубль, в 2022-м — 32 рубля. Налог на виноматериалы, виноградное сусло и фруктовое сусло — 31 рубль за литр в 2020 году, 32 рубля — в 2021-м, 33 рубля — в 2022 году.

При этом документ подразумевает возможность налоговых вычетов для предпринимателей, надлежащим образом использующих подакцизное сырьё.

Закон вступит в силу 1 января 2020 года.

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