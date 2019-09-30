Апелляционный суд Кувейта отложил слушания по делу осуждённой россиянки

Финальные слушания по делу осуждённой за растрату россиянки Марии Лазаревой отложены на 14 октября, сообщил РИА "Новости" советник спикера Московской торгово-промышленной палаты Владимир Сидоров после завершения очередного судебного заседания.

Весной 2018 года главу компанию KGL Investment Марию Лазареву осудили на 10 лет за якобы невыполненный госконтракт.

В начале мая суд снял обвинения с россиянки, но постановил отпустить её под залог в 20 миллионов кувейтских динаров (более 65 миллионов долларов), поэтому длительное время женщина провела в заключении.

13 июля 2019 года Мария Лазарева вышла на свободу, когда сумма залога снизилась до 3,29 миллиона долларов США.

Российская дипломатия активно занимается делом осуждённой, россиянка продолжит оспаривать решение в кассационном порядке, если с неё не снимут всех обвинений.