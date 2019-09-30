СМИ: В канадской провинции из-за непривычно раннего снегопада произошло 170 ДТП

В канадском городе Калгари (провинция Альберта) из-за непривычно рано начавшегося первого в этом сезоне снегопада произошло 170 аварий, об этом сообщает телеканал CBC. Один из пользователей "Твиттера" продемонстрировал увязшие в снегу автомобили, ожидающие помощи трактора.

Местная полиция сообщила о том, что в одно из ДТП попало сразу 16 автомобилей. Всего пострадало 13 человек. Водителей просят воздержаться от поездок на транспорте или выбирать другие маршруты через южную Альберту.

Однако, по словам полицейских, несмотря на страшные цифры, столкновения часто происходят на следующий день после сильного снегопада.

Синоптики прогнозируют выпадение 25 сантиметров снега до середины понедельника. Такая погода в целом не характерна для региона, однако случаи ранних снегопадов уже были раньше. Сейчас из-за непогоды в провинции отменены занятия в школах и авиарейсы.