Российские военные проведут наблюдательный полёт над Венгрией на самолёте Ан-30Б. Полёт запланирован с 30 сентября по 4 октября. Об этом сообщает газета "Красная звезда" со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

— Ан-30Б пролетит по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а венгерские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором, — сообщает издание.

Данное мероприятие проходит в рамках реализации международного Договора по открытому небу. Отмечается, что максимальная дальность полёта составит 1180 километров.

Наблюдательные полёты, исходя из условий договора по открытому небу, осуществляются для укрепления доверия между странами-участницами, а также для содействия открытости и прозрачности военной деятельности. Участницами этого документа являются более 30 стран.

Также сообщается, что российские военные проведут наблюдательный полёт над одним из районов территории Греции с 1 по 4 октября.

В рамках того же договора российские военные уже провели облёт территории Словении с 23 по 27 сентября.