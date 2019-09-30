Премьер Индии заявил, что теннисист Медведев тронул его скромностью и простотой

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал российского теннисиста Даниила Медведева воплощением духа спортивного мастерства.

— Это, безусловно, взбудоражило меня. Медведев сумел завоевать наши сердца скромностью и простотой. Это наивысшее проявление духа спортивного мастерства в прямом смысле этого слова, — заявил премьер-министр Моди в эфире телепередачи "Mann Ki Baat".

Напомним, что Медведев уступил Надалю в финале US Open восьмого сентября со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Однако соперник россиянина назвал его лучшим теннисистом нового поколения.