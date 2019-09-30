Сенатор предложил Украине восстановить транспортное сообщение с Крымом

Он также отметил, что отмена транспортных ограничений для пассажирских перевозок будет полезна гражданам Украины для того, чтобы они смогли "добираться до пунктов пропуска в цивилизованном порядке".

Сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил украинской стороне полностью снять транспортную блокаду с полуострова, включая возобновление железнодорожного и авиационного сообщения.

— Нам они этим одолжение не сделают, зато создадут хорошие условия для граждан своей страны, чтобы они могли ездить в Крым на отдых, к родственникам, в деловых целях и прочее, — цитирует Цекова РИА "Новости".

Он также отметил, что отмена транспортных ограничений для пассажирских перевозок будет полезна гражданам Украины для того, чтобы они смогли "добираться до пунктов пропуска в цивилизованном порядке". Цеков заявил, что подобное решение от украинских властей станет проявлением здравого смысла и доказательством заботы о гражданах страны.

Напомним, что железнодорожное и авиационное сообщение с Крымом Украина прекратила ещё в 2014 году. На данный момент ограничения не касаются лишь легковых автомобилей.

Ранее министр инфраструктуры Незалежной Владислав Криклий заявил о начале строительства контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом. Однако от восстановления транспортного сообщения с полуостровом чиновник открестился.