Более половины россиян считают необходимым изучение иностранных языков

Большинство россиян считает, что изучать иностранные языки в современном мире необходимо. Однако, несмотря на это, начинать учить языки в ближайшее время собирается лишь каждый третий опрошенный.

— Изучение иностранного языка, согласно мнению большинства опрошенных (63%), необходимо в современных условиях. Чаще всего о необходимости изучать иностранный язык говорят жители Москвы и Санкт-Петербурга (75%), представители женской аудитории (69%), респонденты с высшим или неполным высшим образованием (66%), а также люди в возрасте от 60 лет и старше (71%), — цитирует ТАСС имеющиеся в распоряжении агентства документы о результатах исследования ВЦИОМа.

В тройку самых перспективных, по мнению россиян, языков вошли английский (93% опрошенных), китайский (48%) и немецкий (32%). Меньше респондентов выбрали французский (21%) и испанский (9%).

Мнения по поводу сфер применения языка разделились практически поровну: 36% используют иностранные языки для общения с иностранцами, 34% — для поездок за границу, а 33% применяют полученные знания в работе.

Больше половины — 61% опрошенных — владеют английским языком. Однако свободным владением могут похвастаться лишь 5% всех респондентов, причём это касается в основном молодёжи от 18 до 24 лет (15% респондентов).

— Изучают россияне иностранные языки чаще всего самостоятельно, используя самоучители и различные учебные пособия (так ответили 25% тех, кто в какой-то мере владеет хотя бы одним иностранным языком). Каждый пятый при этом использует мобильные программы и приложения или практикует интернет-курсы (20%), — говорится в материалах исследования.

При этом в специальные языковые школы обращались лишь 18% опрошенных, 15% занимались иностранными языками на курсах при вузах, а 14% нанимали репетитора.

Отмечается, что иностранный язык часто помогает респондентам в быту. 42% россиян читают этикетки на иностранных языках, 38% опрошенных просматривают иностранные веб-сайты, а в поездках и при обучении языки используют по 27% респондентов.

Опрос проводился среди россиян от 18 лет. Всего в голосовании приняли участие 1,6 тысячи человек.

Ранее ВЦИОМ выяснил, сколько россиян довольны свои летним отпуском.