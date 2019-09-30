СМИ: Украина закроет часть Чёрного моря в районе Одессы из-за ракетных стрельб

Украина закроет часть Чёрного моря из-за ракетных стрельб, запланированных в Одесской области, об этом сообщается на сайте "Украинский милитарный портал". Какие именно ракеты будут задействованы, не уточняется.

На время военного мероприятия, которое пройдёт 3 и 4 октября, будет ограничен доступ к мысам Калфа, Ледники и части морской косы рядом с населённым пунктом Лебедевка.

Этот район Одесской области стал уже традиционным для подобных мероприятий, ранее здесь проводились испытания ракетных комплексов "Ольха" и "Нептун". Стрельбы проходили в конце августа, тогда, в частности, были отработаны залпы из модернизированного ракетного комплекса "Ольха-М" с увеличенной дальностью полёта ракеты.

Ранее под Одессой Военно-морской флот Украины принял участие в совместных с США учениях Sea Breeze 2019.