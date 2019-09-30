В Хабаровске от электроснабжения отключили стройки двух строительных компаний

В компании "Хабаровскэнергосбыт" отметили, что данные санкции негативно отразятся на сроках сдачи строящихся объектов в эксплуатацию.

Предприятие "Хабаровскэнергосбыт" (филиал ПАО "ДЭК") отключило энергоснабжение двум хабаровским строительным компаниям, которые накопили более пяти миллионов рублей долга за электроэнергию.

— Это предприятия, осуществляющие малоэтажную застройку в сёлах Мирное и Тополево, — ООО "Первый семейный комплекс" и ООО "Зелёное поле". "Хабаровскэнергосбыт" вынужден вводить ограничение энергоснабжения на строящиеся объекты и взыскивать задолженность в судебном порядке, — цитирует ТАСС пресс-службу "Хабаровскэнергосбыта".

В компании также отметили, что данные санкции негативно отразятся на сроках сдачи строящихся объектов в эксплуатацию.

Первая компания не платит по счетам с января 2019 года. Её долг равен трём миллионам рублей. Вторая компания задолжала меньше — 1,7 миллиона рублей. Она не платит за электроэнергию с марта 2019 года. Под санкции энергокомпании подпали строительные площадки 13 строящихся многоквартирных малоэтажек.

ПАО "ДЭК" является лишь посредником при распределении электричества, поэтому не может поставлять свет в долг. Компания должна точно в срок направлять денежные средства в адрес генерирующих и сетевых предприятий для бесперебойного обеспечения электроэнергией всех потребителей.

Недавно Лайф выпустил спецпроект, посвящённый российской электроэнергетике.