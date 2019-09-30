Британец умер в Италии во время просмотра порнофильма

В Италии 60-летний британец умер во время просмотра порнофильма в одном из секс-шопов. Об этом сообщает газета The Sun.

Сообщается, что мужчина путешествовал на велосипеде в одиночку. В Венеции он остановился в одном из секс-шопов и заплатил там пять евро (около 350 рублей) за просмотр фильма для взрослых в отдельной кабинке. За эти деньги можно арендовать комнату для приватного просмотра на 15 минут. Пока комната занята, лампочка над дверью горит красным.

Сотрудники магазина забили тревогу, когда мужчина не вышел из помещения спустя полчаса. Они вошли в комнату и обнаружили британца лежащим на полу без сознания.

Приехавшие медики констатировали смерть мужчины на месте.

В настоящее время полиция устанавливает причину смерти британца.

Ранее СМИ сообщали, что каждый пятый ребёнок на Украине в возрасте до десяти лет смотрит порно.