СМИ: С ноября цены на молочную продукцию могут подняться на 10%

В скором времени в России будут действовать сразу две системы маркировки молочной продукции.

Уже с ноября цены на молочную продукцию могут подняться на 10%. Это связано с запуском в конце осени системы электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) для готовой молочной продукции. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на комитет по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты и Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

С 1 ноября в России будут действовать сразу две системы маркировки молочной продукции. Если раньше в ЭВС были включены сыры, масло, творог, то теперь туда входят ещё молоко, кисломолочные продукты и мороженое. На все эти товары будут в обязательном порядке оформляться электронные ветеринарные сертификаты, а сама система позволит отследить дорогу продукции от производства до прилавка.

При этом с июля 2019-го на территории России в порядке эксперимента действует система маркировки некоторых видов готовой молочной продукции: молока, сливок, сыров, творога и так далее. Маркировка станет обязательной с 1 июня 2020 года.

— Старт работы сразу в двух системах — чрезмерная нагрузка на бизнес, которая может привести к росту цен на 10–12%. Пока к введению обеих систем отрасль не готова. Целесообразно вести речь о дальнейшем поэтапном запуске системы ЭВС. Например, с 1 ноября внедрить её только для двух товарных категорий — сливок и сметаны, а остальные ввести уже в марте 2020 года, — цитируют "Известия" слова замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марины Петровой.

Отмечается, что введение дополнительной системы маркировки увеличит финансовую нагрузку на производителей. В частности, на маркировочное оборудование потребуется 25 миллиардов рублей единовременно и ещё 20 миллиардов — ежегодно.

Введение ЭВС на молоко, кисломолочную продукцию и мороженое станет третьим этапом внедрения системы.

— Мы уверены, что запуск третьего этапа не может стать причиной роста цен. Потому что опыт прохождения первого и второго этапов показал как раз обратный эффект — снижение себестоимости производства товара за счёт работы "Меркурия" на бесплатной основе, в отличие от работы с сертификатами на бумажном носителе, за оформление которых производителям приходилось платить, — заявили в Россельхознадзоре.

В АКОРТ, в свою очередь, заявили, что мероприятия по введению ЭВС бесполезны, потому что вся молочная продукция подвергается термической обработке, а следовательно, не несёт ветеринарных рисков.