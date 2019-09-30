Глава украинской делегации в ПАСЕ заявила, что Киев не может игнорировать Россию

Киевские власти не могут не замечать Россию и должны постепенно налаживать с ней диалог. Такое мнение в интервью изданию "Левый берег" выразила глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько.

— Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит, — заявила Ясько.

Парламентарий также отметила, что решение Киева покинуть осеннюю сессию ассамблеи является обоснованным и последовательным, поскольку в противном случае Киев бы показал своё согласие с "несправедливым процессом возвращения России" в ПАСЕ.

Напомним, 21 сентября депутат Рады Богдан Яремко сообщил, что Украина отказывается от участия в сессии из-за "откровенного игнорирования интересов" Незалежной. Позже его коллега Алексей Гончаренко уточнил, что в Страсбург всё же поедут представители старой украинской делегации, которые вошли и в новый состав.