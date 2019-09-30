СМИ: В России увеличивается количество работающих мам с маленькими детьми

Женщины стремятся к финансовой независимости и боятся потерять свои профессиональные навыки.

В России увеличивается количество работающих мам с детьми до шести лет — за последнее десятилетие число таких женщин выросло с 62,8% до 67,1%, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Росстат.

Это связано с желанием финансовой независимости и боязнью потерять свои профессиональные навыки после длительного декретного отпуска, рассказала профессор РЭУ им. Плеханова Наталья Садовникова.

После окончания университета женщины, как правило, стремятся построить карьеру и реализоваться как профессионалы, считает Садовникова. Сейчас в России появляется всё больше возможностей для удалённой работы из дома, этим охотно пользуются матери маленьких детей, добавила профессор.

По мнению эксперта, возможность работать при наличии дошкольников в семье является одним из существенных факторов улучшения финансового положения ячейки общества, способствует её независимости.

Однако, считает Садовникова, рассчитывать на то, что все мамы с маленькими детьми выйдут на работу, не стоит, это очень зависит от положения в семье, состояния здоровья и прочего.