Суд арестовал моряков из КНДР, ранивших четырёх российских пограничников

Суд на два месяца арестовал шестерых северокорейских браконьеров, которые оказали вооружённое сопротивление российским пограничникам и ранили четверых из них. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на председателя Находкинского городского суда Николая Гаенко.

— Суд рассмотрел представленные материалы и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, — сообщил Гаенко.

Инцидент произошёл 17 сентября в водах Японского моря. Северокорейским морякам предъявлено обвинение по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".