Донёсшему на Трампа осведомителю предоставили федеральную защиту из-за угроз

Сотрудник американской разведки, написавший жалобу на президента США Дональда Трампа по поводу его телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским, помещён под федеральную защиту из-за угроз, поступивших в его адрес, сообщает телекомпания CBS.

По данным телеканала, осведомитель попросил защиты, поскольку беспокоится за свою безопасность.

Как отмечается в сообщении, была выделена определённая сумма, назначенная в качестве вознаграждения за информацию, которая поможет выдать всех причастных к написанию доноса, её размер составил 50 000 долларов.

Ранее Трамп заявил о своём намерении встретиться с сотрудником разведки, который написал на него жалобу, а также с тем, кто предоставил доносчику данные, ставшие основой для рапорта.