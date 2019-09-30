Света из "Счастливы вместе" рассказала, что не замечала Бочкарёву с наркотиками

Коллега Натальи Бочкарёвой по съёмкам сериала "Счастливы вместе" Дарья Сагалова, сыгравшая Свету Букину, рассказала порталу URA.ru, что актриса ни разу не была замечена на съёмочной площадке с наркотиками.
— Видео с задержанием я не смотрела, новость об этом слышала. Когда мы работали вместе, я никогда ничего за ней не замечала, при себе у неё никогда ничего не было. Мне кажется, толкнуть её на употребление наркотиков ничего не могло, — рассказала Сагалова.
По её словам, в своём окружении она никогда не замечала, чтобы коллеги употребляли запрещённые вещества.
Напомним, 28 сентября сотрудники полиции задержали Наталью Бочкарёву с кокаином, однако сама актриса это опровергает.
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