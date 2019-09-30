Света из "Счастливы вместе" рассказала, что не замечала Бочкарёву с наркотиками

Актриса заявила, что никогда не видела, чтобы другие её коллеги употребляли запрещённые вещества.

Коллега Натальи Бочкарёвой по съёмкам сериала "Счастливы вместе" Дарья Сагалова, сыгравшая Свету Букину, рассказала порталу URA.ru, что актриса ни разу не была замечена на съёмочной площадке с наркотиками.

— Видео с задержанием я не смотрела, новость об этом слышала. Когда мы работали вместе, я никогда ничего за ней не замечала, при себе у неё никогда ничего не было. Мне кажется, толкнуть её на употребление наркотиков ничего не могло, — рассказала Сагалова.

По её словам, в своём окружении она никогда не замечала, чтобы коллеги употребляли запрещённые вещества.

Напомним, 28 сентября сотрудники полиции задержали Наталью Бочкарёву с кокаином, однако сама актриса это опровергает.