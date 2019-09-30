В Чите пожарные эвакуировали порядка 70 человек из горящей многоэтажки

Отмечается, что к моменту прибытия экстренных служб огнём была объята квартира на третьем этаже дома.

В ночь на 30 сентября пожарные эвакуировали порядка 70 человек из горящего многоэтажного дома в центре Читы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

Отмечается, что к моменту прибытия экстренных служб огнём была объята квартира на третьем этаже дома. Жильцы с верхних этажей просили пожарных о помощи.

— С помощью двух пожарных автолестниц, установленных к окнам и балконам вышележащих этажей здания, огнеборцы спасли 32 человека, среди которых было семь детей, — сообщает пресс-служба.

Ещё 35 человек, в том числе восемь детей, эвакуировали по пожарным лестницам. Помощь в этом оказывали сотрудники скорой.

Пожар ликвидировали всего за 13 минут.

В настоящее время устанавливается причина возгорания.