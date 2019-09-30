В Якутии завели уголовное дело против руководителя службы "Полярных авиалиний"

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Фото © VK / Авиакомпания "Полярные авиалинии"

В Якутии возбудили уголовное дело в отношении руководителя коммерческой службы "Полярных авиалиний". Его подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

По статье 285 Уголовного кодекса РФ предусматривается максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Отмечено, что следственная проверка ведётся в отношении материалов за 2017 год. Компания предоставила все необходимые для расследования документы. На данный момент обвиняемый отстранён от занимаемой должности.

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