В Якутии завели уголовное дело против руководителя службы "Полярных авиалиний"

В Якутии возбудили уголовное дело в отношении руководителя коммерческой службы "Полярных авиалиний". Его подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

По статье 285 Уголовного кодекса РФ предусматривается максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Отмечено, что следственная проверка ведётся в отношении материалов за 2017 год. Компания предоставила все необходимые для расследования документы. На данный момент обвиняемый отстранён от занимаемой должности.