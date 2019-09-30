В США торговая сеть одежды Forever 21 подала иск о признании себя банкротом

Это не означает, что компания уходит из бизнеса, наоборот, такой шаг позволит предпринять успешные решения по реорганизации, чтобы двигаться дальше в будущем.

Американская компания по продаже одежды и аксессуаров Forever 21 подала в суд иск о защите от банкротства в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве США, об этом сообщается на сайте торговой сети.

Это позволит точкам продаж продолжать работать в обычном режиме, в то время как руководство компании предпринимает позитивные шаги по реорганизации бизнеса, чтобы вернуться к прибыльности и сосредоточиться на создании новых стилей и линеек модной одежды.

— Это не означает, что мы уходим из бизнеса. Напротив, подача заявления о защите от банкротства — это преднамеренный и решительный шаг, позволяющий нам успешно двигаться в будущем, — заявили в торговой сети.

Магазины будут открыты, покупатели не увидят никаких изменений, подарочные карты будут по-прежнему приниматься, а правила, включая возврат и обмен, остаются прежними, сообщает сайт компании.

Часть магазинов Forever 21 в США закроется, однако руководители надеются, что значительное количество торговых точек останется открытым и будет работать в обычном режиме. По сведениям телеканала CNN, закрыты будут до 180 из 800 магазинов сети.

Торговая сеть была основана в 1984 году. Её головной офис находится в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).