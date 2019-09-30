Врач из Читы за деньги пускал пациентов вне несуществующей очереди

Он получил три года лишения свободы условно и 350 тысяч рублей штрафа за превышение должностных полномочий.

В Чите суд признал виновным в должностных преступлениях заведующего отделением краевого онкологического диспансера. Он искусственно создавал очередь и брал с пациентов взятки за проход вне этой очереди. Ему дали условный срок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

— Центральный районный суд Читы рассмотрел уголовное дело в отношении 63-летнего заведующего отделения ГУЗ "Забайкальский краевой онкологический диспансер" и признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью второй статьи 290 УК РФ "Получение взятки" и частью первой статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", — заявили в пресс-службе.

По совокупности вменяемых обвинений мужчине назначено три года лишения свободы условно и штраф в размере 350 тысяч рублей.

Врача признали виновным в двух эпизодах получения взятки и в пяти эпизодах превышения должностных полномочий. Хирург говорил пациентам об огромных очередях на плановые операции (очереди эти он придумывал сам). Причём за плату врач готов был предоставить больному место в стационаре и квоту на операцию "вне очереди".

По решению суда мужчина также лишён права в течение полутора лет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в государственных и муниципальных учреждениях.