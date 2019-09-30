Украинский шоумен Орест Лютый заявил, что Львов стремительно русифицируется

Артист, известный своими русофобскими высказываниями, посетовал, что возможности украинизации молодого поколения уже упущены.

Украинский шоумен Антон Мухарский (Орест Лютый), известный своими русофобскими высказываниями, пожаловался, что Львов стремительно русифицируется, такое мнение он высказал в эфире украинского канала НТА.

— Это осознанный или неосознанный комплекс неполноценности, что все городские говорят по-русски, и это диффузное явление, которое стало появляться зонально, потому что, действительно, во Львове стало намного больше, — заявил шоумен.

Он отметил, что в городе к нему всё чаще обращаются по-русски, например в магазинах, на кассе, в сфере обслуживания .

Орест Лютый связывает это с тем, что возможности украинизации нового поколения уже упущены, и не исключает влияния русского медиапродукта.

Языковые споры не утихают на Украине уже довольно долгое время. Так, например, в Верховной раде произошёл конфликт из-за того, что депутат выступил в парламенте, используя русскую речь.