Украинский шоумен Орест Лютый заявил, что Львов стремительно русифицируется

Украинский шоумен Антон Мухарский (Орест Лютый), известный своими русофобскими высказываниями, пожаловался, что Львов стремительно русифицируется, такое мнение он высказал в эфире украинского канала НТА.
— Это осознанный или неосознанный комплекс неполноценности, что все городские говорят по-русски, и это диффузное явление, которое стало появляться зонально, потому что, действительно, во Львове стало намного больше, — заявил шоумен.
Он отметил, что в городе к нему всё чаще обращаются по-русски, например в магазинах, на кассе, в сфере обслуживания .
Орест Лютый связывает это с тем, что возможности украинизации нового поколения уже упущены, и не исключает влияния русского медиапродукта.
Языковые споры не утихают на Украине уже довольно долгое время. Так, например, в Верховной раде произошёл конфликт из-за того, что депутат выступил в парламенте, используя русскую речь.
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