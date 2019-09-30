Эксперт Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии заявил, что для Сибири выпадение снега в середине-конце сентября нормальное явление.

В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях выпал первый снег. Интенсивность выпадения осадков пока небольшая — от одного до шести миллиметров.

— Первый снег в Сибири выпадает обычно в период с середины до конца сентября. Осадки были у нас местами в виде мокрого снега. Гидрометцентр фиксировал выпадение мокрого снега в Новосибирской области, в Кемеровской области, в Томской области, — цитирует ТАСС пресс-секретаря Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ренада Ягудина.

Жители Сибири стали выкладывать фото и видео первого снега утром 30 сентября. Жалуются, что из-за снегопада на проезжей части стала образовываться ледяная плёнка. В городе Берёзовском Кемеровской области снег, по словам жителей, шёл всю ночь и до сих пор не растаял.

Ранее жители многих российских городов уже выкладывали в соцсети первый в этом году снег.