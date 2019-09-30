Восемь учениц гимназии в Иркутске выписали из больницы после отравления

По предварительным данным Роспотребнадзора, причиной отравления стало нарушение санитарно-эпидемиологических норм в пищеблоке.

Восемь учениц иркутской православной гимназии, которые получили острое пищевое отравление в столовой учебного заведения, выписали из больницы. Сейчас на стационарном лечении остаются ещё две девочки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Иркутской области.

По предварительным данным Роспотребнадзора, причиной отравления стало нарушение санитарно-эпидемиологических норм в пищеблоке, в частности норм хранения продуктов и технологии приготовления блюд. Для локализации эпидемического очага провели дезинфекцию в пищеблоке, а также установили медицинское наблюдение за учащимися и персоналом.

Сейчас по факту массового отравления проводится проверка. Столовая закрыта, работа в ней приостановлена. Само учебное заведение продолжает работать в стандартном режиме.

Напомним, что 11 учениц гимназии были госпитализированы с острым пищевым отравлением 24 сентября. На следующий день одну из пациенток перевели на амбулаторное лечение. Всего недомогание почувствовали 24 ребёнка.