Прокуратура проверит новосибирский приют после сообщений о плохом питании детей

Общественная организация "Гражданский патруль" со ссылкой на воспитанников учреждения сообщила, что за последний год дети практически ежедневно голодали и иногда не получали медицинской помощи.

Прокуратура Новосибирской области разбирается в ситуации в социальном приюте для детей и подростков в селе Блюдчанском, после того как воспитанники учреждения пожаловались местным общественным активистам, что голодают и недополучают лекарств во время болезней.

— Прокуратура Чановского района Новосибирской области организовала проверку в связи с сообщениями СМИ о некачественном питании несовершеннолетних в МБУ "Комплексный центр" Чановского района "Социальный приют для детей и подростков", — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Надзорное ведомство намерено совместно с контролирующими органами проверить качество питания и соблюдение руководством центра требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законов об охране здоровья несовершеннолетних.

— При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — подчеркнули представители ведомства.