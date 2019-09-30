"Флеш лайт капитал" подала иск о банкротстве компании Utair

Представители авиакомпании ранее заявляли, что никакого риска банкротства нет, потому что сумма задолженности минимальная.

Компания "Флеш лайт капитал" в очередной раз подала судебный иск о банкротстве авиакомпании Utair. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Соответствующее заявление зарегистрировано в арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа 27 сентября. Сумма требований по иску составила 307,8 тысячи рублей. Суд пока не приступил к рассмотрению заявления.

Напомним, что о списании долга Utair просил банки ещё в конце марта. 19 и 20 марта компании-контрагенты авиаперевозчика — "Юган-юнион кард", "Гидпромэнергострой", "Интер" и "Флеш лайт капитал" — подали иск о банкротстве Utair на общую сумму в полтора миллиона рублей.

Тогда компания уплатила долг, поэтому в июне "Флеш лайт капитал" отказали в установлении наблюдения за авиакомпанией. В самом Utair пояснили, что риска банкротства нет, потому что сумма задолженности минимальная.