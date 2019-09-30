Около 130 человек погибли от наводнений и оползней в Индии

Синоптики сообщают местным жителям, что обильные дожди продлятся ещё несколько дней.

По меньшей мере 127 человек погибли из-за наводнений и оползней, вызванных сильнейшими ливнями на севере Индии. Больше всего жертв зарегистрировано в штате Уттар-Прадеш — 87 человек, и в штате Бихар, где погибло 27 местных жителей. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Как передаёт газета The Asian Age, погибшие также есть в штатах Уттаракханд, Раджастхан, Мадхья-Прадеш, где общее число жертв составляет 13 человек.

В столице штата Бихар — Патне — закрыты все школы, магазины и лавки, а также ряд учреждений. Власти региона запросили у ВВС Индии два вертолёта, для того чтобы сбрасывать вниз медикаменты и еду для жителей пострадавших районов.

Также в штате подтоплены железнодорожные пути, поэтому многие поезда отменены либо их маршруты скорректированы.

В соседнем штате Уттар-Прадеш вызвали из отпусков государственных чиновников. В настоящее время спасатели эвакуируют людей из зон затопления.

В тюрьме округа Баллия затопило бараки, и 500 заключённых пришлось перевезти в другие тюрьмы.