В Совфеде рассказали, как можно обнаружить пальмовое масло в молочных продуктах

Продукт является основным фальсифицирующим компонентом в молочной промышленности, а недобросовестные производители используют новые методы обхода контроля.

Содержание пальмового масла в молочных продуктах нужно определять с помощью электронной системы ветсертификации в молочной отрасли "Меркурий". Соответствующую законодательную инициативу изложил глава Комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов в послании министру экономического развития РФ Максиму Орешкину.

В письме отмечается, что в 2019 году в сельхозотрасли начнётся эксперимент по маркировке молочной продукции, в рамках которого товары будут контролироваться на всех этапах — при производстве, обороте и перемещении. Кутепов предлагает применить аналогичный алгоритм и к пальмовому маслу. Он поясняет, что данный продукт является основным фальсифицирующим компонентом в молочной промышленности.

— При использовании особых методик фальсификаторами выявить пальмовое масло в продукции будет крайне тяжело, а порой и невозможно. Например, контроль легко обойти: если в пальмовое масло добавить небольшое количество говяжьего жира, все анализы будут показывать, что в продукте натуральные сливки, — цитирует письмо ТАСС.

Ранее Лайф сообщал, что в России появится новая маркировка продуктов по принципу светофора.