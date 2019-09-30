В столичном регионе объявили жёлтый уровень погодной опасности

По данным метеорологов, порывы сильного ветра ожидаются в Москве и Московской области вплоть до 2 октября.

Гидрометцентр объявил жёлтый уровень погодной опасности на территории Москвы и Московской области из-за усиления ветра и осадков. Об этом сообщили синоптики, учитывая данные из прогностической карты.

— Период предупреждения с 09:00 30 сентября до 09:00 2 октября, — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Ранее синоптики Гидрометцентра сообщили, что новая рабочая неделя в Москве начинается с дождей, но при этом будет довольно тепло — воздух прогреется до 15 градусов.