В Башкирии требуют наказать подростков, убивших петардами 11 щенков

Истерзанные тела животных, которым исполнилось всего две недели, нашли в подвале одного из заброшенных домов.

Волонтёры требуют наказать школьников из башкирского села Строймаш, которые убили петардами собаку и 11 её двухнедельных щенков. Соответствующую петицию на change.org подписало уже более 14 тысяч человек.

— Сначала изверги закинули в убежище к собачьей семье петарды, оглушив тем самым маму щенят, которая от страха вылетела на проезжую часть и сразу же была сбита насмерть. После продолжили свои издевательства над крошечными щенками, — говорится в обращении.

Жестокая расправа над животными была учинена 21 сентября. Трупы щенков нашли зоозащитники. По их словам, у некоторых щенков были разорваны челюсти — предположительно, в пасть им засовывали петарды.

Ранее сообщалось, что полиция Башкирии уже начала проверку по факту обнаружения взорванных щенков в подвале одного из заброшенных домов в Строймаше.